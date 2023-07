Regolamento Italia-Portogallo: cosa succede in caso di pareggio, finale Europei U19 2023

Il regolamento di Italia-Portogallo, match valevole la finale degli Europei Under 19 2023. Gli azzurrini guidati da Alberto Bollini, dopo la rocambolesca vittoria ottenuta nella semifinale contro la Spagna, vanno a caccia della rivincita contro il Portogallo che, nella fase a gironi, travolse l’Italia 5-1. La compagine lusitana, dal suo canto, ha intenzione di coronare uno spettacolare cammino con il trionfo continentale. In caso di pareggio al termine dei novanta minuti il regolamento prevede che le due squadre disputino i tempi supplementari e, in caso di ulteriore, parità, procedano ai calci di rigore.