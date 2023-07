Wimbledon 2023, Pegula non lascia scampo a Elisabetta Cocciaretto: finisce 6-4 6-0 in poco più di un’ora

Elisabetta Cocciaretto si ferma al terzo turno di Wimbledon 2023, sconfitta con un netto 6-4 6-0 dalla quarta testa di serie Jessica Pegula. Una partita difficile per la marchigiana, che nel secondo game ha patito una lieve scavigliata che senza dubbio l’ha condizionata sia a livello fisico che mentale per tutta la durata del match. Dall’altro lato della rete, dopo un primo set ricco di alti e bassi, Pegula ha notevolmente alzato il livello di gioco nel corso della seconda frazione e per la prima volta nella sua carriera è agli ottavi dei Championships. Appuntamento con la seconda settimana rinviato, invece, per l’azzurra, che come al Roland Garros si ferma un turno prima.

LA PARTITA – L’inizio è decisamente in salita per Elisabetta, in particolar modo perché nel secondo game è già costretta a fermarsi dopo una leggera scavigliata. L’azzurra chiama il trainer e la sua caviglia viene fasciata. Al ritorno in campo Pegula approffitta anche un po’ di paura della sua avversaria ad effettuare spostamenti e domina fino al 4-0. Finalmente arriva la reazione della nostra giocatrice, che recupera un break e sul 4-2 ha anche un’occasione per strappare nuovamente il servizio alla statunitense. Pegula si salva, ma il controbreak è solo rinviato di qualche minuto, quando ‘Coccia’ annulla due palle set e si porta sul 4-5. Purtroppo, la rimonta si ferma sul più bello: arriva un doppio fallo, poi un altro paio di errori abbastanza gravi e il conseguente 6-4 per la nativa di Buffalo.

Essere riuscita a portare a casa il primo set nonostante quel black-out aiuta Pegula dal punto di vista psicologico. Si presenta in campo per la seconda frazione nella sua versione migliore, quella che l’ha portata ad essere ormai da più di un anno una top-4 fissa del ranking mondiale. Solidissima da fondo, in grado di giocare con una profondità che mette in chiara difficoltà l’azzurra. Di fatto il secondo set è a senso unico e si chiude 6-0 in solamente 23′ di gioco.