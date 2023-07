Canottaggio, due senza maschile in semifinale a Lucerna. Solo finale C per Peretti

Nella Coppa del Mondo 2023 di canottaggio in corso di svolgimento a Lucerna il due senza azzurro maschile conquista l’accesso in semifinale grazie al terzo posto ottenuto nel secondo quarto di finale alle spalle di Serbia e Canada. La Serbia la più rapida a scattare dai blocchi, inseguita subito da Svizzera2 e Canada, mentre l’equipaggio azzurro come di consueto preferisce prendere il ritmo in progressione e al passaggio dei 500 metri è quinto a 1.56 dai serbi. La squadra elvetica, forte del tifo di casa, cerca in tutti i modi di respingere gli assalti di Covini e Codato riuscendo a tenere la posizione fino ai 1500 metri, ma nell’ultima frazione gli azzurri piazzano l’attacco decisivo e facendo segnare il miglior tempo del conclusivo quarto di gara sopravanzano gli elvetici aggiudicandosi il prezioso terzo posto che significa qualifica per le semifinali, mentre gli altri due pass vanno alla Serbia, prima, e al Canada, secondo.

Per quanto riguarda il singolo maschile, invece, Riccado Peretti non riesce ad accedere in finale e si deve accontentare soltanto della finale C. Nella prima fase di gara è il serbo Pimenov a condurre le danze, transitando al comando sia ai 500 metri che ai 1000, seguito però come un’ombra dal greco, mentre Peretti lotta con il bulgaro Vasilev per l’ultima posizione utile per il passaggio del turno. Nel terzo quarto Ntouskos prende l’iniziativa e passa al comando, mentre l’azzurro subisce il ritorno dell’Uruguay e ai 1500 metri è pericolosamente quinto. Sul traguardo i primi due posti vanno a Grecia e Serbia, mentre per la terza posizione la spunta la Bulgaria per meno di un secondo su Peretti che nel solo tratto finale di gara recupera ben 4 secondi e mezzo all’avversario, L’azzurro, nonostante la prova generosa, dovrà quindi accontentarsi della Finale C in programma domattina.