Wimbledon 2023, Musetti approda al terzo turno: Munar cede in tre set

Lorenzo Musetti si sbarazza in tre set dello spagnolo Jaume Munar mediante il punteggio di 6-4 6-3 6-1 nel match valevole per il secondo turno del torneo di Wimbledon 2023. Una partita più sofferta rispetto a quanto non dica il punteggio, ma che fornisce altre buone indicazioni da parte del tennista azzurro che, ora al terzo turno, dovrà vedersela contro il polacco Hubert Hurkacz, con il quale i precedenti non sono del tutto positivi.

LA PARTITA – Inizio equilibrato con Munar che è consapevole di avere poche chances da fondo e cerca di variare un po’ la strategia ed essere propositivo. Lo spagnolo tiene bene nei primi games, fino al 3-3, quando arriva l’allungo decisivo di Musetti. Break a quindici che l’azzurro tiene fino al 6-4 finale senza aver concesso mai una chance al suo avversario.

La seconda frazione è decisamente più equilibrata, con Munar che continua a cercare la rete quando possibile e mostra anche un ottimo tocco, con diversi drop shot di pregevole fattura. Lorenzo incontra qualche difficoltà e i primi game sono tutti molto lottati. Ben 50 minuti per arrivare sul 3-3, con l’azzurro costretto ad annullare le prime due palle break del match nel sesto gioco. Lo spagnolo subisce il contraccolpo psicologico e nel game successivo – come nel primo set – cede il turno di servizio. Rottura che poi si prolunga, con un altro break subito per il 6-3 in favore del nostro rappresentante.

Le difficoltà di Munar non si interrompono dopo la pausa tra le due frazioni, mentre il carrarino è sempre più sicuro nei suoi colpi. Diventano sei i games di fila, con Lorenzo avanti 2-0 e servizio. Qui è bravo ad annullare due palle del controbreak e ad allungare sul 3-0. Lo spagnolo si sblocca e vince il suo primo game in questa fase dell’incontro, ma Lorenzo è in pieno controllo e nel sesto gioco mette a referto il doppio break, che lo proietta ad un solo game dal successo. Musetti annulla una palla break al rivale e va a chiudere sul 6-4 6-3 6-1, staccando così il pass per il terzo turno.