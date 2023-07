Italia campione Under 19, la gioia di Gravina: “Successo storico, ragazzi straordinari”

“Successo storico! I ragazzi sono stati straordinari, così come mister Bollini e tutto lo staff, hanno creato un gruppo eccezionale capace di imporsi in un torneo difficilissimo, vincendo contro avversarie sulla carta molto più quotate”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina dopo la vittoria degli Europei delle Nazionale Under 19 allenata da Bollini. “Adesso la responsabilità del calcio italiano è non disperdere il grande lavoro svolto dal Club Italia e il talento degli Azzurrini – ha sottolineato il numero uno del calcio italiano al termine della finale vinta dall’Italia sul Portogallo – Questo trionfo europeo è la risposta più bella a chi, senza conoscere il grande lavoro che stiamo facendo con le Nazionali giovanili, preferisce abbandonarsi al disfattismo e all’isterismo provocato da una sconfitta”.