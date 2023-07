Wimbledon 2023, Jabeur si prende la rivincita su Rybakina: in semifinale sfiderà Sabalenka

Avremo una nuova vincitrice di Wimbledon. La campionessa in carica, Elena Rybakina, è stata infatti sconfitta da Ons Jabeur nel remake della finale dello scorso anno. La giocatrice tunisina si è imposta in rimonta con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-1, giocando un tennis divino e staccando il pass per la semifinale dopo 1h55′. A fare la differenza è stato il servizio di Rybakina, non efficiente come al solito (Jabeur ha addirittura servito un ace in più, 8 contro 7), ma non solo. Basta dare uno sguardo al numero dei vincenti (35 contro 21 in favore della tunisina) per spiegarsi il risultato.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Una Jabeur “Ons fire” torna dunque in semifinale sui prati di Church Road e contenderà l’accesso all’atto conclusivo del torneo ad Aryna Sabalenka. La giocatrice bielorussa ha dominato anche Madison Keys, archiviando la pratica in 1h27′ con un sonoro 6-2 6-4, ed è tornata in semifinale due anni dopo (nel 2021 perse da Pliskova). La notizia più importante per lei, però, è che in caso di vittoria contro Jabeur diventerebbe la nuova numero uno al mondo.