Fiorentina, Sabiri: “Grande opportunità, qui voglio crescere ancora”

Abdelhamid Sabiri ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Fiorentina, parlando delle sue emozioni nei primi giorni da giocatore viola. “Ho questa grande opportunità, sono felice di essere qui e voglio dare il 100% – spiega il centrocampista marocchino ex Ascoli e Sampdoria – Voglio crescere per raggiungere un livello ancora più alto, l’anno scorso ho seguito la squadra e credo di essere nel posto giusto per il mio modo di giocare. Mister Italiano? Non ci ho ancora parlato, ci incontreremo stasera.”

Sabiri a Firenze trova anche Amrabat, compagno di squadra in nazionale: “Spero di giocarci insieme, è un giocatore importante sia per il Marocco che per la Fiorentina. Dà sempre il massimo ed è davvero forte.” Infine parole al miele anche per la città: “Firenze è bellissima, non vedo l’ora di giocare davanti ai tifosi viola che sono il top.”