Wimbledon 2023, Berrettini torna ad alzare la voce: De Minaur spazzato via in tre set

E’ un Matteo Berrettini fantastico quello che si sbarazza dell’australiano Alex De Minaur in tre set mediante il punteggio di 6-3 6-4 6-3 in 1h e 12′ nel match valevole per il secondo turno Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Un risultato molto importante ed incoraggiante, soprattutto in vista di un terzo turno che potrebbe metterlo davanti ad Alexander Zverev, nel caso superasse il giapponese Yosuke Watanuki.

CRONACA – Primo set giocato in maniera perfetta da Berrettini, bravissimo a dimostrare solidità con il servizio fin da subito, ma soprattutto a conquistare il break già nel secondo gioco. De Minaur prova a reagire, ma può ben poco visto che Matteo ha servito il 74% di prime in campo, vincendo tutti e 17 i punti. Solamente tre, in totale, i punti persi con il servizio da Berrettini, che sfiora anche il doppio break nel sesto gioco (tre palle break mancate), ma si deve accontentare di chiudere 6-3 dopo 33 minuti di gioco.

Nel secondo parziale il tennista romano riparte con il piede giusto ottenendo subito una palla break, ma l’australiano è bravo a cancellarla. Nel game successivo è Matteo ad annullare le prime due palle break del rivale, per poi andare a strappargli il servizio nel terzo. De Minaur ha l’occasione del contro-break, ma anche in questo frangente non riesce a concretizzare la ghiotta chance. Matteo spinge il nono game ai vantaggi, costruendosi anche un set-point, ma Alex si salva e resta in scia. L’appuntamento con la vittoria del set è soltanto rimandata poiché al terzo set-point a sua disposizione chiude sul 6-4 e si porta sul 2-0.

Il terzo set scivola via in maniera molto più rapida rispetto ai precedenti, con nessuno dei due atleti che riesce a trovare una palla break. Tale situazione si protrae fino al quinto game, quando Berrettini spinge e arriva ai vantaggi, conquistando anche una palla break che capitalizza immediatamente. A questo punto l’azzurro, dopo aver tenuto i suoi turni di servizio vola verso la vittoria in tre set, imponendosi mediante lo score di 6-3 6-4 6-3 in 2h e 12′.