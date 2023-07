Wimbledon 2023, al femminile avanzano le big: ok Pegula e Rybakina, vola la 16enne Andreeva

Avanzano le big del torneo femminile. A Wimbledon si sono conclusi tutti i primi turni e anche buona parte dei secondi con le più forti giocatrici che volano al terzo turno. Partiamo dalla vincitrice dello scorso anno, Elena Eybakina, che ha sconfitto con sofferenza la francese Alizè Cornet con lo score finale di 6-2 7-6(2). Primo parziale a senso unico con la kazaka che sembra dominare in lungo e in largo mentre nel secondo set arrivano tanti errori gratuiti ed il match si fa equilibrato. Sul 5-5 la Cornet è scivolata in malo modo e ha messo male la gamba destra a terra. La transalpina ha subito urlato dal dolore e si è messa a piangere a dirotto. In un game infinito che, sino a quel momento lì, durava da 15 minuti con palle break e occasioni da entrambe le parti. La francese ha poi subito un trattamento medico, il fisioterapista ha applicato una vistosa fasciatura ed ha dato gli antidolorifici. Al rientro Cornet ha comunque finito la partita, anche se non al massimo della condizione, match chiusosi al tie-break per 7-2.

Vittoria agevole per Victoria Azarenka, la bielorussa ha superato agevolmente l’argentina Nadia Podoroska con lo score finale di 6-3 6-0 in un’ora e ventitré minuti di partita. Match che c’è stato per un set poi Azarenka è salita in cattedra e non ha avuto nessun tipo di problema. Tutto tranquillo anche per Jessica Pegula che ha sconfitto in due parziali la spagnola Bucsa con un semplice 6-1 6-4: l’iberica ha provato a dare fastidio alla statunitense che però è in un ottimo momento di forma e su questi campi può far male. Bella vittoria anche per Elina Svitolina: l’ucraina, dopo aver sconfitto Venus Williams all’esordio, ha la meglio sulla belga Elise Mertens in tre set con il punteggio finale di 6-1 1-6 6-1. Ottima affermazione di Donna Vekic: la croata testa di serie numero venti, sul campo numero uno, ha rimontato Sloane Stephens in un match di altissima qualità e intensità sconfiggendola con lo score finale di 4-6 7-5 6-4. Al termine dell’incontro Vekic non ha trattenuto le lacrime ed è scoppiata a piangere per un grande risultato. Partita tiratissima anche quella tra Belinda Bencic e Danielle Collins con la svizzera che ha avuto la meglio al tie-break finale vinto e dominato con il punteggio di 10-2. Da segnalare, infine, il cammino della sedicenne Mirra Andreeva che, dopo aver superato le qualificazioni, è al terzo turno dei Championships: quest’oggi ha approfittato del ritiro della ceca Barbora Krejcikova quando il punteggio era sul 6-3 4-0 in favore della giovanissima tennista russa.