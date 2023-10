Volley, Superlega 2023/2024: Taranto sfiora l’impresa, ma Trento si salva al tie-break

L’Itas Trentino suda freddo, ma riesce a sconfiggere al tie-break la Gioiella Prisma Taranto nella partita valevole per la seconda giornata della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli uomini di Fabio Soli, dopo la sofferta vittoria al tie-break contro Cisterna, ottengono un successo anche nella prima in casa della stagione ma sempre al quinto parziale e non senza faticare. 3-2 (25-16, 23-25, 18-25, 26-24, 15-8) il punteggio del match della il T Quotidiano Arena di Trento, in cui la formazione di Vincenzo Mastrangelo ha assaporato un’impresa dai contorni epici. Avanti 21-17 nel quarto parziale, però, si sono sciolti come neve al sole e sono stati rimontati da una spietata Itas, che nel segno di Rychlicki ha avuto la meglio.

CRONACA – Primo set in equilibrio fino al 4-4, poi Michieletto e Podrascanin si caricano sulle spalle Trento e lo portano sul +6. La squadra ospite prova ad accorciare le distanze o quantomeno a contenere lo strapotere degli avversari, ma c’è poco da fare. L’Itas domina sotto tutti i punti di vista e incassa la frazione per 25-16.

Il copione del secondo set è apparentemente uguale, con Trento che fa la voce grossa a partire dal 4-4, portandosi sul +3. Taranto però non resta a guardare e ricuce lo svantaggio, effettuando addirittura il sorpasso ai danni degli avversari. Inizia dunque una fase di gioco caratterizzata dall’equilibrio e in cui le due squadre avanzano punto a punto. Solamente nel finale una delle due squadre riesce a prevalere sull’altra e si tratta di Taranto, che va a segno al primo set point e trionfa per 25-23, pareggiando il conto dei set.

Il terzo parziale è invece una sofferenza per i ragazzi di Fabio Soli, che accusano il nervosismo e precipitano nel punteggio fin da subito, incapaci di contrastare le offensive degli avversari. E se c’era il timore che Taranto soffrisse di vertigini, così non è. Al contrario, la squadra di Mastrangelo incrementa costantemente il proprio vantaggio e lo amministra con grande intelligenza, finendo per imporsi con un comodo 25-18.

Taranto continua a disputare una partita ai limiti della perfezione e monopolizza anche il terzo set, portandosi sul +4 nel segno di un inarrestabile Kyle Russell. A un passo dall’impresa, più precisamente sul 21-17, l’incanto però svanisce. Trento conquista infatti cinque punti consecutivi grazie a una serie di Michieletto al servizio e si riporta al comando. Il set non è ancora finito perché la Gioiella Prisma impatta sul 22 pari e poi sul 23 e 24, ma l’inerzia è ormai dalla parte dell’Itas ed è solo questione di tempo per la conquista del set. Puntualmente questa arriva e, grazie ad un sofferto 26-24, la squadra di Soli riesce a portare la gara al tie-break.

A senso unico infine il tie-break, dominato da Trento. Taranto è infatti consapevole che il treno è ormai passato e le chance di ottenere una vittoria sono minime. Ovviamente la squadra di Mastrangelo ci prova fino all’ultimo, ma l’Itas ne ha di più e lo dimostra a più ripresa, andando a segno con i soliti Michieletto, Lavia e soprattutto Rychlicki. 15-8 il punteggio finale che regala a Trento la seconda vittoria al tie-break della stagione.