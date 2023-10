Juventus, altro clean sheet e vittoria di misura: Cambiaso stende il Verona al 97′

Un altro clean sheet. E, dopo quella col Milan, un’altra vittoria di misura, pesantissima, sofferta ma tutto sommato meritata. Allo Stadium la squadra di Allegri sciupa, si vede annullare due reti (a firma Kean) ma alla fine batte l’Hellas Verona grazie al gol di Cambiaso al 97′. Tre punti preziosi per i bianconeri che si regalano almeno una notte in testa, aspettando gli impegni di Inter e Milan contro Roma e Napoli. Dal 1′ non c’è ancora spazio per Chiesa, con Allegri che schiera Kean. Le prime due occasioni però le ha Vlahovic che si affaccia pericolosamente dalle parti di Montipò. Al 13′ lo Stadium esulta per un gol di Kean, ma è tutto fermo: l’ex Everton, dopo aver saltato due avversari, aveva battuto Montipò con un destro dal limite, ma il Var cancella la rete per un fuorigioco in avvio di azione. L’attaccante azzurro però è ispirato. Prima spaventa Montipò con un colpo di testa, poi spara fuori su cross di Kostic. Dalla mezz’ora di gioco in poi però cresce il Verona. Al 30′ ci prova Folorunsho, ma il suo tiro è largo. Sei minuti dopo però è Vlahovic a tornare a sfiorare il gol con un colpo di testa che termina alto da buona posizione. Nel recupero Allegri deve ringraziare Szczesny che nega il gol a Bonazzoli con un grande intervento.

All’intervallo il tecnico bianconero cambia: entra Miretti al posto di Weah. Al 53′, dopo un diagonale pericoloso di Rabiot, Kean esulta di nuovo, ma ancora una volta il Var annulla l’1-0 per un fallo su Faraoni. L’occasione più nitida ce l’ha Chiesa. Al 69′ una gran palla di Locatelli libera al cross McKennie, sul traversone c’è il tiro del neo entrato Chiesa che batte Montipò ma non Faraoni, decisivo sul salvataggio sulla linea. Nel finale Allegri le prova tutte. Dentro anche Yildiz al posto di Rugani. Proprio il giovane turco al 91′ si divora il vantaggio con uno scavetto su un rigore in movimento. Sembra un rimpianto in più in una notte compromessa. Ma al 97′, dopo un palo colpito da Milik, c’è il tap in vincente di Cambiaso. Un gol da tre punti che impreziosisce ulteriormente la solidità difensiva degli uomini di Allegri. La squadra bianconera non subisce gol da cinque partite, esattamente da 450 minuti. Solo il Nizza ha fatto meglio nei cinque top campionati.