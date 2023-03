Volley, Superlega 2022/2023: sfuma il sogno playoff per Cisterna, vince Verona 3-1

La WithU Verona sconfigge in quattro set la Top Volley Cisterna nella partita valevole per l’undicesima ed ultima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, quinti in classifica, conquistano un’altra vittoria sul campo di casa e difendono la posizione, approcciando nel migliore dei modi i playoff. Playoff Scudetto che sfumano invece per la formazione di Fabio Soli, che resta nona ad una sola lunghezza dall’ottavo posto di Milano. Al Pala Agsm AIM di Verona finisce 3-1 (25-22, 25-20, 21-25, 25-20) con la squadra di casa che vince meritatamente, trascinata dallo sloveno Mozic e dalla potenza di Sapozhkov.

CRONACA – Partenza sprint di Verona, reduce da sei vittorie di fila e brava a conquistare i primi due set in maniera relativamente agevole. A trascinare la squadra di casa è il giovane sloveno Mozic, ma anche il gigante russo Sapozhkov, cercato forse con troppa insistenza dagli avversari. Cisterna ci prova, ma si sveglia troppo tardi e gioca un volley non all’altezza di un piazzamento nei playoff. Ai ragazzi di Soli va dato merito per la reazione dopo l’avvio complicato e per un ottimo terzo set, vinto per 25-21. Il successo però finisce meritatamente nelle mani degli scaligeri, che tornano a carburare dopo il passaggio a vuoto del terzo parziale e si confermano la miglior squadra in campo. Da segnalare un finale burrascoso con tanto di cartellino rosso a coach Stoytchev per eccesso di proteste.