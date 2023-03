LIVE – Verona-Cisterna 1-0 (25-22, 24-20): Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di WithU Verona-Top Volley Cisterna, partita valevole per l’undicesima ed ultima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, quinti in classifica, scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e difendere la posizione. La formazione di Fabio Soli, nona ad una sola lunghezza dall’ottavo posto di Milano, proverà invece a guadagnare una posizione per accedere ai Playoff Scudetto. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 11 marzo al Pala Agsm AIM di Verona. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Verona-Cisterna di Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA 22^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024, VOLLEY: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

VERONA – CISTERNA 1-0 (25-22, 24-19)

_______________________________________________________

SECONDO SET – Chirurgico Keita. Cinque set point Verona, 24-19

SECONDO SET – Time out Cisterna. Coach Soli prova a scuotere i suoi, ad un passo dallo 0-2. 22-17

SECONDO SET – La squadra di casa amministra il vantaggio, ma Cisterna è distante poche lunghezze e ci proverà nel finale. 19-16

SECONDO SET – Mani fuori di Bayram. Verona ricorre al time out, 17-13

SECONDO SET – Applausi scroscianti del pubblico di Verona per Keita, che sta disputando una prova notevole. 16-12

SECONDO SET – Time out Cisterna, scivolata a -4. 14-10

SECONDO SET – Primo tempo di Mosca. Doppio vantaggio Verona, 12-10

SECONDO SET – RECUPERO ASSURDO DI KEITA CON IL PIEDE A FONDOCAMPO. Poi Mozic mette a terra il punto del 9-8.

SECONDO SET – Errore di Sapozhkov. Si resta in parità, 7-7

SECONDO SET – Le due squadre si dividono equamente i primi sei punti. 3-3

SECONDO SET – Al via la seconda frazione.

PRIMO SET VERONA! La squadra di casa fa suo il parziale per 25-22. Decisivo il muro di Mosca.

PRIMO SET – L’attacco di Sapozhkov regala due set point ai veneti. 24-22

PRIMO SET – Ace di Bayram. Cisterna si rifà sotto, 22-21

PRIMO SET – Verona interrompe l’emorragia grazie a Grozdanov, poi torna sul +3 con il solito Mozic. 20-17

PRIMO SET – Altro primo tempo di Dirlic. Time out Verona, 18-16

PRIMO SET – Ace di Rossi e attacco vincente di Dirlic. Cisterna c’è! 18-15

PRIMO SET – Cisterna accorcia le distanze grazie a Bayram, tra i più propositivi nel primo set. 18-13

PRIMO SET – Mozic e Sapozhkov confezionano il 17-11 Verona.

PRIMO SET – “E’ alto, è grosso e noi gli tiriamo addosso piano“. Queste le parole di coach Soli in riferimento al gigante russo Sapozhkov, invitando i suoi giocatori a cercare alternative.

PRIMO SET – Altro time out Cisterna, che sta subendo davvero troppi muri. 14-9

PRIMO SET – Incontenibile Sapozhkov. Già 4 punti per lui stasera. 13-8

PRIMO SET – Mini-parziale Verona, che fa la differenza a muro e si affida alla potenza di Keita. Time out Top Volley, 11-8

PRIMO SET – Le squadre continuano ad avanzare punto a punto. 8-8

PRIMO SET – Mosca mette a terra il punto del 7-6.

PRIMO SET – Cisterna ristabilisce la parità. 5-5

PRIMO SET – Tre punti di fila per Verona, che approfitta dei tanti gratuiti degli avversari. 4-2

PRIMO SET – Un errore per parte al servizio in avvio, 1-1

PRIMO SET – Si parte, buon divertimento!

18.00 – Le due squadre osservano un minuto di raccoglimento per la tragedia di Cutro.

17.55 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale di Verona-Cisterna. A breve si comincia.