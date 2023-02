Volley maschile: Piacenza vince la Coppa Italia 2023, sconfitta Trento 3-0

La finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2023 di volley maschile incorona la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I biancorossi di Massimo Botti, dopo aver eliminato a sorpresa la favorita Perugia in tre set, sconfiggono anche l’Itas Trentino con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-17, 25-23) e continuano a sognare. La vittoria ai danni dei ragazzi di Angelo Lorenzetti, che avevano invece battuto in rimonta al tie-break Milano, regala a Piacenza il primo trofeo dell’anno nonché la prima Coppa Italia della sua storia. Sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo dello Sport di Roma, i biancorossi conquistano il primo trofeo maggiore della loro storia.

CRONACA – Entrambe le squadre iniziano la gara con molta attenzione e con il desiderio di sbagliare il meno possibile, consapevoli dell’alta posta in palio e dell’importanza di partire bene. Il primo vantaggio significativo lo ottiene Piacenza, che vola sul +4 nel segno di Lucarelli. Trento però non demorde e ricuce il gap, impattando sul 15-15. Poco male per i biancorossi, che tornano avanti e si mostrano molto compatti nel finale, impedendo agli avversari di raggiungerli. Dopo un paio di magie di Brizard, il punto del decisivo 25-22 porta la firma di Leal, servito da un ispirato Lucarelli, MVP di questo primo set.

La reazione che ci si aspetta da Trento non arriva, anzi l’avvio di secondo parziale mette in risalto tutte le difficoltà dell’Itas, sia al servizio che in ricezione. Piacenza non perdona e ne approfitta per allungare nel punteggio. Se non fosse per Matej Kazijski, mattatore assoluto e decisivo specialmente in attacco, la situazione della squadra di Lorenzetti sarebbe ancora peggiore. Non basta però il capitano a fermare una macchina come la Gas Sales Bluenergy, che fa letteralmente quello che vuole. Il muro e la difesa fanno la differenza ed il set finisce meritatamente nelle mani di Piacenza, che gioca una grande pallavolo e s’impone per 25-17.

Lo show di Piacenza continua anche nel terzo set, in cui Trento alterna un atteggiamento non ideale in difesa a giocate decisamente migliori. Nonostante gli acuti dei giocatori dell’Itas, i biancorossi possono contare sul servizio di Brizard, sull’esplosività di Romanò, e su campioni del calibro di Simon, Leal e Lucarelli, i quali sono decisamente più in giornata dei loro avversari. Non è un caso, dunque, che Piacenza sia sempre avanti nel punteggio e gestisca alla grande il vantaggio. Se poi Trento non difende, allora per la squadra di Botti è quasi un gioco da ragazzi vincere per 25-23.