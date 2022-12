Coppa Italia Superlega 2023 di volley maschile: tutti i risultati

Tutti i risultati della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022/2023 di volley maschile: ecco, di seguito, l’esito di tutte le partite della manifestazione. Le migliori otto squadre al termine del girone di andata del massimo campionato italiano si sfidano nei quarti di finale, in programma tra mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre in gara secca sul campo della migliore piazzata. Le vincitrici accederanno poi alla Final Four, che si svolgerà a Roma sabato 25 e domenica 26 febbraio. Chi si aggiudicherà il primo trofeo del nuovo anno? Non resta che seguire la manifestazione, che Sportface.it racconterà passo passo, tramite dirette testuali, cronache e risultati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione. Di seguito tutti i risultati della Coppa Italia Superlega 2022/2023 di volley maschile.

Risultati quarti di finale Coppa Italia maschile 2023

MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE 2022

20.30 Valsa Group Modena-Itas Trentino

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 2022

20.30 WithU Verona-Gas Sales Bluenergy Piacenza

20.30 Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano

20.30 Sir Safety Susa Perugia/Top Volley Cisterna