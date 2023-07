Volley, Finals VNL femminile 2023: la Cina conquista la semifinale, Brasile ko in quattro set

La Cina batte il Brasile mediante il punteggio di 1-3 (21-25, 20-25, 25-20, 23-25) nel match valevole per i quarti di finale delle Finals di Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023 e conquista l’accesso alle semifinali. Adesso per la formazione asiatica ci sarà la Polonia, reduce dalla vittoria in quattro set ottenuta ieri contro la Germania.

Dopo un avvio di partita molto equilibrato, la compagine asiatica prova a prendere il largo imponendo il proprio ritmo. Le sudamericane, dal loro canto, resistono e si riportano ad una sola lunghezza dalle rivali, ma nel momento decisivo la Cina piazza lo strappo decisivo e porta a casa il primo set per 25-21 concretizzando il primo dei tre set-point. Nel secondo parziale il Brasile sembra partire con il piede giusto con un’attivissima Thaisa, ma nell’arco di pochi minuti le avversarie ribaltano tutto e allungano di tre punti, costringendo Zé Roberto a chiamare il time-out. La scossa che il commissario tecnico si attende non arriva, tant’è che le asiatiche ne approfittano per guadagnare 4-5 punti di vantaggio. Un gap simile resta difficile da colmare, infatti, la Cina trova cinque set-point a propria disposizione e, alla seconda chance, chiude sul 25-20.

Il terzo set si apre con la squadra cinese che, trascinata da Li e Youan, prova immediatamente a chiudere i conti proiettandosi sul 7-1. Zé Roberto cambia qualcosa in campo e questa volta riesce a scuotere le sue ragazze, che ingranano la quinta, riportandosi in parità sull’11-11. La Cina resta avanti per quasi l’intero set, ma al momento più opportune il Brasile completa il sorpasso, ottenendo quattro set-point e concretizzando al primo: il 25-20 consente alle verdeoro di riaprire la contesa. Nel quarto parziale è battaglia serrata tra le due squadre, con le cinesi che prendono un leggero margine di vantaggio e le sudamericane ancora costrette a rincorrere. Una volta ripresa, la compagine asiatica piazza la zampata finale vincendo la partita al primo match-point disponibile con il punteggio di 1-3 (21-25, 20-25, 25-20, 23-25) e conquistando la semifinale.