Lazio, doppia seduta ad Auronzo di Cadore. Romagnoli: “Obiettivo? Fare meglio dell’anno scorso”

Secondo giorno di allenamento per la Lazio nel ritiro ad Auronzo di Cadore, dove la squadra di Sarri ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Doppia seduta per i biancocelesti, che sia in mattinata che nel pomeriggio si sono dedicati al lavoro atletico e alle prove tattiche divisi per reparti. Al termine dell’allenamento mattutino, il difensore della Lazio Alessio Romagnoli ha parlato al canale ufficiale del club: “Siamo felici di iniziare una stagione piena di impegni, dobbiamo prepararci per dare il massimo. Obiettivo? Migliorarsi sempre e fare ancora meglio dello scorso anno. Per il momento non abbiamo ancora parlato della Champions – ha detto l’ex Milan – conosciamo il valore della competizione ma è presto per pensarci“, ha concluso Romagnoli. In serata i nazionali Immobile e Hysaj, che questa mattina hanno svolto le visite mediche, raggiungeranno il resto del gruppo.