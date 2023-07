Bundesliga: confermata la regola del 50+1 contro gli investitori esterni

La Bundesliga ha confermato la regola del ‘50+1′. La regola permette ai tifosi che sono membri di un club di poterne detenere la maggioranza ed evitare che possa essere interamente acquistato da investitori esterni. Il Federal Cartel Office ha annunciato che l’impegno della Lega di calcio tedesca a mantenere la regola sarà dichiarato vincolante con l’ impegno a rimuovere la “possibilità di concedere esenzioni ai benefattori”. La regola attualmente può essere aggirata nel momento in cui un’azienda abbia detenuto e detenga le quote di maggioranza di un club, ad esempio Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Hoffenheim che hanno ricevuto esenzioni, per almeno 20 anni prima del 1998, anno in cui la regola è entrata in vigore. Anche il Lipsia, di proprietà del colosso austriaco Red Bull, è riuscito ad aggirare la norma in quanto l’azienda è diventata proprietaria nel momento in cui la squadra non era professionistica.