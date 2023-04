Volley, Champions League maschile 2023: delusione Perugia, lo Zaksa vince anche il ritorno e va in finale

La seconda finalista della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley è la Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle. A senso unico la semifinale di ritorno, dominata dal club polacco, capace di bissare il convincente successo in quattro set dell’andata. Non pervenuta la Sir Sicoma Monini Perugia, chiamati a vincere 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set e tenere vive le speranze, ma mai davvero in partita. Terza finale consecutiva per i polacchi, campioni in carica, che sfideranno i connazionali dello Jastrzebski. Al Pala Barton di Perugia finisce 1-3 (23-25, 18-25, 25-19, 25-27) con i Block Devils di Andrea Anastasi chiamati ora a concentrarsi sulla Superlega.

CRONACA – Primo set molto equilibrato, in cui le due squadre avanzano punto a punto e si trovano spesso appaiate nel punteggio. Il primo allungo significativo lo trova la squadra polacca, ma neppure tre lunghezze di vantaggio sono sufficienti per avere la certezza di conquistare il set. Perugia infatti accorcia le distanze e, a suon di muri, riesce a tenere in equilibrio il parziale fino al 23-23. Nel finale, però, lo Zaksa ha la meglio per 25-23 e fa un altro passo importante verso la finale.

La tanto attesa reazione di Perugia arriva in avvio di seconda frazione, specialmente grazie a un ottimo Flavio che mette a referto punti da ogni dove. Un clamoroso passaggio a vuoto caratterizza però il set e lo Zaksa, in svantaggio di quattro punti, inanella un parziale di 7-0 e mette la testa avanti. I Block Devils non mollano e tentano di restare in scia degli avversari, tornando anche a -1. I polacchi non corrono però rischi e, senza difficoltà, prevalgono per 25-20, conquistando gli ultimi cinque punti del set.

Nonostante il match non abbia più nulla da offrire, ovviamente bisogna continuare – come previsto dal regolamento – e Perugia riesce quantomeno a rendere la sconfitta leggermente meno amara, conquistando il terzo set per 25-19. Il quarto parziale premia però lo Zaksa, che recupera anche quattro punti di svantaggio e, dopo aver annullato due palle set, e trionfa per 27-25.