Curling, Mondiali maschili Ottawa 2023: importante successo per l’Italia, sconfitta la Repubblica Ceca 8-4

L’Italia chiude nel modo giusto quest’altra giornata di gare ai Mondiali di curling maschile in corso di svolgimento ad Ottawa. Sul ghiaccio canadese, dopo la netta sconfitta giunta nel pomeriggio per mano della forte compagine svedese, gli azzurri rispettano il pronostico e riescono ad imporsi senza troppi patemi sulla Repubblica Ceca con il punteggio di 8-4. Il nostro quartetto, composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, sale ad un record di sei vittorie e quattro sconfitte, che attualmente varrebbe la sesta ed ultima posizione utile per il passaggio del turno. Ma ogni verdetto è rimandato alle decisive sfide di domani contro Giappone e Corea del Sud.

LA PARTITA – Il match è stato molto equilibrato nella prima parte, con gli azzurri che trovano il vantaggio nel primo end, ma subiscono subito la risposta degli avversari con due punti che li portano avanti. Poi è il nostro team con un ottimo tiro di Retornaz a strappare due punti, ma dopo quattro end il punteggio è in perfetta parità. Poi, con il passare dei minuti, fortunatamente esce fuori la differenza di livello tra le due squadre, con i cechi che entrano sempre più in confusione. Quest’oggi sono Retornaz, Arman e Giovanella ad essere i più precisi dei nostri, che rubano due mani consecutive ai cechi e salgano sul 5-3, poi sul 7-3 ed infine sull’8-3. Nell’ottavo end la Repubblica Ceca deve provare il tutto per tutto, ma Klima riesce a piazzare un solo punto a referto e al termine decide di andare a stringere la mano ai nostri.