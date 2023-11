Volley, Champions League femminile 2024: Scandicci e Conegliano vincono e si portano in vetta ai rispettivi gironi

Ancora imbattuta nel girone B della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley la Savino Del Bene Scandicci, che nella partita valevole per la terza giornata ha superato l’ostico Eczacibasi Istanbul. Le toscane di Massimo Barbolini, dopo le vittorie contro Plovdiv e Budapest, hanno sfruttato il campo di casa per battere la principale avversaria per il primato nel girone. 3-1 (25-14, 25-27, 27-25, 25-23) il punteggio del match, equilibrato ma portato a casa da Scandicci. Niente da fare per la compagine turca, anch’essa reduce da due successi a punteggio pieno, ma costretta a lasciare a mani vuote (e tra i rimpianti) Palazzo Wanny di Firenze.

Ottima partenza di Scandicci, che ha dominato un primo set senza storia e se l’è aggiudicato rapidamente, lasciando appena 14 punti alle avversarie. Più equilibrata la seconda frazione, in cui le ragazze di Barbolini si sono comunque portate in vantaggio, ma non sono riuscite ad amministrarlo e nel finale sono state raggiunte. Dopo aver sprecato un set point, si sono arrese per 27-25. La situazione si è ribaltata nel parziale seguente, dove ad avere i set point (ben tre) sono state le ragazze turche, ma Scandicci li ha annullati tutti per poi imporsi ai vantaggi. Infine, molto combattuta anche la quarta frazione, dove la Savino Del Bene ha gettato alle ortiche 5 lunghezze di vantaggio ma nella fase calda è riuscita ad avere la meglio, chiudendo grazie ad un ace di Antropova.

Nell’altra gara della serata con una squadra azzurra in campo, l’A. Carraro Imoco Conegliano ha espugnato la RCWS Podpromie di Resovia, in Polonia, sconfiggendo la PGE Rysice Rzeszow. Le pantere di Daniele Santarelli hanno dato continuità alle nette vittorie contro Beveren e Stoccarda e si sono imposte con il punteggio di 1-3 (15-25, 15-25, 25-17, 26-28), ottenendo altri punti preziosi in trasferta per consolidare il primato in classifica. Battuta la compagine polacca, seconda a quota 5 punti e incapace di sfruttare il campo di casa per mettere in difficoltà la corazzata veneta.

Match a due facce in cui nella prima metà non si è giocato. Conegliano è partito infatti a mille ed ha monopolizzato i primi due parziali, non limitandosi a prevalere sulle avversarie ma strapazzandole in maniera severa. Nonostante il doppio 25-15 subito, le polacche non hanno mollato, anzi hanno reagito alla grande, rifilando alle pantere un sonoro 25-17. Le ragazze di Santarelli hanno sudato freddo anche nel quarto parziale, dove un piccolo passaggio a vuoto ha rischiato di regalare un vantaggio significativo alle rivali. Conegliano però è riuscito a rimontare il -4 e, al quarto match point, spuntarla per 28-26.