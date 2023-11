Real Madrid-Napoli: problema alla coscia per Zielinski dopo un contrasto con Rudiger, dentro Elmas

Brutta notizia per Walter Mazzarri, che nel corso del match contro il Real Madrid ha dovuto fare a meno di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco infatti è stato costretto al cambio per un problema alla coscia, accusato in seguito ad un contrasto con il difensore dei blancos Rudiger. Il centrale tedesco ha lasciato la gamba alta dopo aver spazzato il pallone, colpendo il numero 20 dei partenopei. Al suo posto è entrato in campo Elmas.