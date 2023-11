Volley, Champions League femminile 2024: Egonu trascina Milano, travolto 3-0 il Vakifbank

Terza vittoria su tre per l’Allianz Vero Volley Milano, che nella partita valevole per il girone B della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley ha polverizzato il VakifBank Istanbul. Match a senso unico che le ragazze di Marco Gaspari, reduci dai successi contro Stara Pazova e Mulhouse, hanno dominato in lungo e in largo. 0-3 (17-25, 17-25, 16-25) il punteggio dell’incontro, che ha regalato a Milano punti importanti sul campo di una delle favorite per il titolo nonché ex squadra della stella Paola Egonu. E’ stata proprio quest’ultima a prendersi la scena, indirizzando tutti i parziali e mettendo a referto più punti di chiunque altra. Niente da fare per la compagine turca di Giovanni Guidetti, anch’essa reduce da due successi a punteggio pieno, ma incapace di contrastare la corazzata italiana.

Per farsi un’idea di questa sfida basta guardare il punteggio, nettamente sbilanciato in favore di Milano. La Vero Volley ha infatti dominato tutti e tre i parziali e l’ha fatto sin dalle battute iniziali, incrementando progressivamente il gap con le avversarie, senza lasciar loro scampo. Benissimo Egonu, ma promosse anche le sue compagne di squadra, da Heyrman a Daalderop, passando per la solita Sylla. Un successo su tutta la linea per la squadra di Gaspari, che difficilmente poteva disputare una partita migliore. Si tratta inoltre di un risultato importante perché consente loro di staccare il Vakifbank e portarsi in vetta al gruppo a punteggio pieno e in solitaria.