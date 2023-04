Volley, Champions League femminile 2023: Vakifbank è la seconda finalista, Fenerbahce ko

In una giornata molto triste per il volley italiano, che piange la morte di Julia Ituma, Paola Egonu è riuscito quantomeno a regalarsi un sorriso, portando in finale di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley il suo Vakifbank Istanbul. Sconfitto al Golden Set per 15-12 il Fenerbahce Opet Istanbul in un derby turco terminato 3-0 (25-22, 25-14, 25-22). Sarà derby tra due squadre turche anche nella Super Final di Torino, in cui Egonu e compagne sfideranno l’Eczacibasi Istanbul, che ha sconfitto in semifinale Novara. Grande prova del Vakifbank, che ribalta il risultato dell’andata e rifila alle rivali un sonoro 3-0, mandandole definitivamente al tappeto al Golden Set tra le mura amiche del Burhan Felek Voleybal Salonu di Istanbul.

CALENDARIO SEMIFINALI: DATE, ORARI E TV

IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI

FORMULA E REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO?

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE