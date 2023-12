Volley, A1 Femminile 2023/2024: Pinerolo salva due match point e batte Trento al tie-break

Nell’anticipo della tredicesima giornata di andata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley, la Wash4green Pinerolo ha sconfitto al tie-break l’Itas Trentino. 2-3 (25-17, 17-25, 24-26, 26-24, 20-22) il punteggio dell’incontro della il T Quotidiano Arena di Trento, estremamente equilibrato al punto da decidersi solamente al tie-break, durato peraltro 42 punti. La formazione di Marco Sinibaldi, fanalino di coda, non è riuscita a sfruttare il campo di casa per centrare la seconda vittoria stagionale e si è dovuta accontentare di un solo punto, comunque importante nell’economia della lotta salvezza. Più sofferto del previsto il successo per le piemontesi di Michele Marchiaro, che hanno dovuto salvare due match point per avere la meglio. Dopo aver trascinato al tie-break la capolista Conegliano, Pinerolo ci è tornato ma stavolta ha prevalso, ottenendo la vittoria numero 7 della stagione.

PROGRAMMA 13^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO