Basket, Serie A2 2023/2024: successi per Torino e Verona, battute Roma e Orzinuovi

Nessuna sorpresa nei due match validi per la sedicesima giornata della Serie A2 2023/2024 di basket andati in scena nella serata di venerdì 22 dicembre. Nel Girone Verde, la Reale Mutua Torino ha sconfitto per 105-98 la Luiss Roma, agganciando provvisoriamente Cantù al secondo posto a quota 24 punti. Il miglior realizzatore è stato della squadra ospite, Sabin, con 31 punti a referto, mentre i piemontesi ne hanno mandati ben sei di giocatori in doppia cifra, tra cui l’intero quintetto titolare.

Nel Girone Rosso, invece, la Tezenis Verona ha centrato l’undicesima vittoria stagionale superando con il punteggio di 86-80 l’Agribertocchi Orzinuovi, fermo a quota 6 punti. Nonostante una ripresa in crescendo, gli ospiti non sono riusciti a recuperare le 20 lunghezze di svantaggio con cui erano andati all’intervallo. Miglior realizzatore del match Grant Basile con 21 punti e 10 rimbalzi.