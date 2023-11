Volley, A1 Femminile 2023/2024: Novara supera Firenze, Vallefoglia strapazza Trento

Nessuna sorpresa nelle due partite valevoli per la nona giornata di andata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley andate in scena oggi, sabato 25 novembre. Successo in quattro set per la Igor Gorgonzola Novara, che ha rispettato il pronostico della vigilia e superato Il Bisonte Firenze con il punteggio di 3-1 (25-16, 44-42, 23-25, 25-22). Le azzurre di Lorenzo Bernardi, seconde in classifica, hanno conquistato così l’ottava vittoria, agganciando momentaneamente la capolista Conegliano. Battuta la formazione toscana, incapace di dare continuità al netto successo interno contro Busto Arsizio. Da segnalare l’infinito secondo set, che ovviamente non è passato inosservato ed è finito nelle mani della squadra di casa per 44-42.

CALENDARIO 9^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

A senso unico invece l’altra sfida, di scena alla il T Quotidiano Arena di Trento, dove la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ha polverizzato le padrone di casa dell’Itas Trentino. Le ragazze di Marco Sinibaldi, ultime in classifica, non sono riuscite a sfruttare il campo di casa per conquistare la seconda vittoria stagionale e di conseguenza non hanno potuto abbandonare il fondo della classifica. Tutto facile invece per la formazione di Andrea Pistola, che si rilancia dopo un periodo di difficoltà e lo fa imponendosi con un netto 3-0 (26-24, 25-18, 25-).