MOVIOLA – Milan-Fiorentina, Loftus Cheek con il braccio: per Var e Di Bello non è rigore

Altro episodio da moviola nel match tra Milan e Fiorentina valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Gli ospiti si riversano nella metà campo avversaria a caccia del gol del pareggio e su una mischia dentro l’area di rigore rossonera chiedono a gran voce un calcio di rigore per un tocco di braccio di Loftus Cheek sul tiro di Sottil. L’arbitro Di Bello e il Var Mazzoleni però dicono che è tutto regolare. Il tocco con la mano c’è, ma probabilmente prima la palla sbatte sull’addome e quindi non punibile.