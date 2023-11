Probabili formazioni Empoli-Sassuolo: tredicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Empoli-Sassuolo, match della tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. La gara è in programma alle 15:00 di domenica 26 novembre nella cornice dello stadio Castellani. La partita sarà trasmessa in tv su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Sfida tra due squadre in cerca di certezze dopo un momento tutt’altro che facile. Andreazzoli vuole risposte convincenti e continuità dopo la sorprendente vittoria a Napoli. L’ex Dionisi cerca di risalire la classifica e di lasciarsi alle spalle i bassifondi.

EMPOLI – Cancellieri e Cambiaghi pronti ad agire alle spalle di Caputo. Da valutare però le condizioni di Baldanzi, che potrebbe recuperare in tempo. Fazzini, Ranocchia e Maleh insidiati da Kovalenko, autore del gol vittoria a Napoli.

SASSUOLO – Berardi, Castillejo e Laurientè alle spalle di Pinamonti. Attende una chance Volpato, ma per lui è più probabile un ingresso a gara in corso. Boloca e Thorstvedt a centrocampo attendendo Matheus Henrique.

Le probabili formazioni di Empoli-Sassuolo

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo

Ballottaggi: Cambiaghi 60% – Gyasi 40%; Fazzini 55% – Kovalenko 45%

Indisponibili: Pezzella, Baldanzi, Destro

Squalificati: –

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Castillejo, Laurienté; Pinamonti

Ballottaggi: Laurienté 60% – Defrel 40%

Indisponibili: Alvarez, M. Henrique, Obiang

Squalificati: –