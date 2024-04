Vela, Last Chance Regatta: Italia conquista il pass olimpico nel 470 misto

Ancora un pass per l’Italia della vela in vista dei Giochi di Parigi 2024. Arriva dal 470 misto, impegnato in questi giorni nella Last Chance Regatta, l’ultimo evento di qualificazione per le prossime Olimpiadi. Al termine delle dieci regate preliminati sono due le barche azzurre in vetta alla classifica: si tratta di quella di Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini e di quella di Elena Berta e Bruno Festo. La Medal Race è in programma per la giornata di domani, ma una delle due coppie azzurre è già aritmeticamente certa di consegnare all’Italia uno dei posti nazione in palio per l’Olimpiade transalpina riservati ai quattro migliori NOC non ancora qualificati.

GLI ITALIANI QUALIFICATI A PARIGI

Diventano così nove su dieci le classi in cui l’Italia è sicura di partecipare tra pochi mesi a Parigi. All’appello manca soltanto il doppio 49er maschile e a tal riguardo buone notizie potrebbero arrivare dalla Medal Race di domani. Al termine dell’ottima regata odierna, Simone Ferrarese e Leonardo Chistè hanno rimontato fino al sesto posto e ora sono distanti 7 punti da Hong Kong che attualmente – nella classifica virtuale – detiene l’ultimo pass a disposizione. Più indietro l’altro tandema quello composto da Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò, che ha invece 17 punti da recuperare.