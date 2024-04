Roma-Bayer Leverkusen è sold out: esauriti anche i biglietti da 800 euro

La Roma e i romanisti vogliono la terza finale europea consecutiva. Giovedì 2 maggio la squadra giallorossa di Daniele De Rossi ospiterà il Bayer Leverkusen nell’andata della semifinale di Europa League in uno stadio Olimpico completamente esaurito. Nella giornata di ieri, dopo la fase di prelazione riservata agli abbonati, la società ha aperto la vendita libera con una fila di oltre 65.000 persone in coda per aggiudicarsi i pochi biglietti rimasti. I tagliandi standard (si va dai 60 euro delle curve fino ai 120 euro della Monte Mario) sono stati esauriti rapidamente. Ma la caccia al biglietto non ha badato a spese e ha interessato anche i posti nei settori ‘Hospitality’. Tutto esaurito in Tribuna d’Onore centrale (800 euro), così come nell’esclusivissima Tribuna 1927 (890 euro). Stesso discorso anche per i vari executive box da 800 euro. Si tratta del secondo impegno consecutivo della Roma contro il Bayer Leverkusen nella semifinale di Europa League e nella scorsa stagione fu la squadra di Josè Mourinho ad avere la meglio. Se i tifosi tedeschi affolleranno interamente il settore ospiti, all’Olimpico non ci sarà neanche un posto vuoto per una sfida che vale tantissimo.