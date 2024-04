Sci alpino, Lara Gut-Behrami dubbiosa su Milano-Cortina 2026: “Mancano due anni, ma non credo ci sarò”

“Mancano due anni, non è una cosa a cui penso: ma non credo che ci sarò. Penso che farò un anno e mi fermerò prima”. Lara Gut-Behrami pare dubbiosa sulla sua presenza alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina previste per il 2026. “Non lo so. Siamo a fine stagione, non è facile avere lucidità – spiega la sciatrice in un’intervista a Livigno Tv -. Parlare di cosa vuoi fare, cosa non fare. Credo che adesso la priorità, l’unica cosa a cui penso, sia semplicemente cercare di mettere fieno in cascina in questi giorni, lavorare bene domani e basta, senza ulteriori piani”. “Quando comincia ad avvicinarsi la stagione, da agosto a settembre, si cerca di più il cronometro, si comincia già a cercare di essere performanti – dice .- Invece, in primavera mi piace poter sciare senza pressioni, senza stress. E lì tante volte non ti rendi nemmeno conto di tutto il buono che riesci a costruire”.