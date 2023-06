Vekic-Kvitova oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Berlino 2023

Donna Vekic affronterà Petra Kvitova nella finale del WTA 500 di Berlino 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. Prosegue alla grande la stagione del rilancio della tennista croata dopo un infortunio che nel periodo post-covid l’aveva tenuta lontana dai campi per diversi mesi. Un risultato che le permetterà in ogni caso di rientrare nelle prime 20, con la possibilità di migliorare il best ranking di n°19. Certo, contro Kvitova non sarà facile. Parliamo di una due volte vincitrice di Wimbledon, che sull’erba ha appunto ottenuto i migliori risultati in carriera. Dopo qualche fastidio fisico che non le aveva permesso di competere a buoni livelli sul rosso, la ceca è tornata in forma per l’appuntamento più importante della sua stagione, probabilmente: i Championships.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Vekic e Kvitova scenderanno in campo oggi, domenica 25 giugno, alle ore 15:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.