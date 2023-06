Wta Berlino 2023 con Trevisan: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 500 di Berlino 2023 (Germania), torneo di scena da lunedì 19 a domenica 25 giugno sui campi in erba della capitale tedesca. A guidare il seeding, che vede protagoniste ben sette top 10, è la bielorussa Aryna Sabalenka, seguita dalla kazaka Elena Rybakina e dalla francese Caroline Garcia. Al via anche la campionessa in carica Ons Jabeur e altre giocatrici di spicco come Gauff, Sakkari e Kvitova. L’unica giocatrice azzurra presente è Martina Trevisan, determinata a risalire la china dopo aver perso tante posizioni a causa dei punti non difesi a Parigi.

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, fruibile allo stesso tempo attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il WTA 500 di Berlino 2023 e tutti gli impegni delle azzurre fornendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti, news, highlights, approfondimenti e le parole dei protagonisti per tutto l’arco dei sette giorni dell’evento.

PROGRAMMA E COPERTURA WTA 500 BERLINO

SUPERTENNIS

Lunedì 19 giugno – LIVE alle ore 11.00 (primo turno)

Martedì 20 giugno – LIVE alle ore 11.00; replica alle ore 05:00 (primo turno)

Mercoledì 21 giugno – LIVE alle ore 11.00; replica alle ore 05:00 (secondo turno)

Giovedì 22 giugno – LIVE alle ore 11.00; replica alle ore 05:00 (secondo turno)

Venerdì 23 giugno – LIVE alle ore 11.00; replica alle ore 05:00 (quarti di finale)

Sabato 24 giugno – LIVE alle ore 11.30; differita alle ore 21:15 (semifinali)

Domenica 25 giugno – DIFFERITA alle ore 21.15 (finale)