Vavassori-Seyboth Wild oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2024

Andrea Vavassori se la vedrà contro Thiago Seyboth Wild nel primo turno dell’ATP 250 di Buenos Aires 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della capitale argentina. L’azzurro ha superato brillantemente le qualificazioni e proverà a farsi strada nel tabellone principale, dove debutta contro il brasiliano Seyboth Wild. Impegno ostico ma alla portata per ‘Wave’, che parte alla pari contro un avversario che ha vinto soltanto uno dei sette match disputati in stagione. Poco attendibile l’unico precedente, risalente al Challenger di Genova dello scorso anno, quando Vavassori si ritirò per infortunio nel corso del primo set.

Vavassori e Seyboth Wild scenderanno in campo oggi (martedì 13 febbraio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sull’Estadio 3, con inizio fissato alle ore 18.30 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Tuttavia non sarà possibile assistere al match poiché Sky può trasmettere soltanto il campo centrale dei tornei 250. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Vavassori e Seyboth Wild. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.