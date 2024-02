Milan: Pioli premiato da Furlani con medaglia per cento vittorie in A, squadra gli regala maglia

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha premiato oggi l’allenatore rossonero Stefano Pioli per le cento vittorie in Serie A. Il dirigente ha consegnato al tecnico una medaglia celebrativa per ricordare il traguardo raggiunto lo scorso 20 gennaio a Udine. Non solo: la squadra ha omaggiato il mister di una maglia speciale autografata anche da tutto lo staff. A Milanello presenti oggi anche Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio.