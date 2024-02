Atp Buenos Aires 2024: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Buenos Aires 2024, evento in programma dal 12 al 18 febbraio. Dopo Cordoba è il turno di uno storico torneo di questa stagione sul rosso sudamericano. Carlos Alcaraz ha scelto di giocare un paio di settimane sul rosso prima di trasferirsi negli Stati Uniti per il Sunshine Double e sarà la prima testa di serie del tabellone.

Il montepremi totale del torneo è di €595.678, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 250 BUENOS AIRES 2024

PRIMO TURNO – € 6.391 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 10.463 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 18.018 (50 punti)

SEMIFINALE – € 31.092 (100 punti)

FINALISTA – € 52.885 (165 punti)

VINCITORE – € 90.665 (250 punti)