Albinoleffe-Atalanta U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Albinoleffe-Atalanta U23, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Derby bergamasco dal sapore molto particolare per questa categoria. I padroni di casa hanno bisogno di punti per tenersi distanti dalla zona retrocessione. I nerazzurri, dal loro canto, pensano in grande e vogliono qualificarsi ai playoff per giocarsi la promozione in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 13 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio.

