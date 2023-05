Vavassori-Kecmanovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Andrea Vavassori affronterà Miomir Kecmanovic nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Dopo la qualificazione ottenuta a Wimbledon lo scorso anno arriva un’altra grande prova slam da parte del tennista piemontese, che dà seguito alla sua ottima stagione sul rosso e centra il main draw dello slam parigino. La crescita è sotto gli occhi di tutti, lo dimostrano i risultati e la sua classifica che continua a migliorare. Ora Kecmanovic è un avversario che parte certamente con i favori del pronostico, ma che non lascia totalmente chiusa la porte. Il Vavassori di queste settimane è in grado di potersela giocare anche con giocatori di un certo calibro.

Vavassori e Kecmanovic scenderanno in campo lunedì 29 o martedì 30 maggio. Data precisa ed orario sono da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino.