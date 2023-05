Patteggiamento Juventus: in borsa i bianconeri salgono a + 7%

Il patteggiamento alla Juventus ha avuto effetti positivi sia in classifica (rimane il dolce-amaro del -10) che per l’economia della Vecchia Signora. Infatti, la Juventus in Borsa ha avuto un picco diverso degli ultimi tempi di + 7%, dopo aver subito un’ammenda di solo 718mila euro. A Piazza Affari il club juventino, dopo la sentenza che accertava in maniera ufficiale il patteggiamento, ha chiuso con un positivo importante, dando un sorriso anche agli investitori della Vecchia Signora.