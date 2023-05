Zeppieri-Bublik in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Giulio Zeppieri affronterà Alexander Bublik nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Come già accaduto lo scorso anno, il tennista di Latina ha brillantemente superato il tabellone di qualificazione e questa volta anche il sorteggio è stato più benevolo. Dodici mesi fa non potè nulla contro un Hurkacz in formato top-10, quest’anno invece sfida un Bublik che come sempre sarà difficile da decifrare. Il kazako ad esempio ha giocato molto bene a Roma, dove trovò anche un pubblico tutto dalla sua parte, ma in generale tende ad assentarsi piuttosto spesso all’interno di un incontro di certo la terra battuta non è la superficie che più gradisce. Un match che Zeppieri può giocarsi con delle chances.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Zeppieri e Bublik scenderanno in campo lunedì 29 o martedì 30 maggio. Data precisa ed orario sono da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.