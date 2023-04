Vavassori-Jarry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023

Andrea Vavassori sfiderà Nicolas Jarry nel primo turno dell’ATP 250 di Marrakech 2023, in programma dal 3 al 9 aprile. Il tennista azzurro ha brillantemente superato le qualificazioni in Marocco, dopo essere arrivato all’ultimo momento in seguito all’eliminazione nei quarti di finale nel torneo challenger di Sanremo. Purtroppo l’accoppiamento in main draw non è stato dei più felici, dato che il cileno si sta riprendendo alla grande dopo un paio di anni difficili tra squalifica per doping e qualche infortunio. Jarry arriva a questo incontro in striscia positiva, avendo vinto il torneo ATP di Santiago e fatto finale la settimana precedente nel 500 di Rio de Janeiro, arrendendosi solamente a Carlos Alcaraz. Tornato nei primi 60 del mondo, si è poi preso una pausa durante il mese di marzo per ricaricare le pile e presentarsi al meglio in vista della stagione europea sul rosso.

Vavassori e Jarry scenderanno in campo oggi, martedì 4 aprile, alle ore 12:30. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista cileno. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.