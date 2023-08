US Open 2023, qualificazioni femminili: Stefanini avanza in scioltezza, fuori Errani

Buona la prima per Lucrezia Stefanini, che ha superato agevolmente il primo turno di qualificazione degli US Open 2023. In quel di New York, la tennista azzurra accreditata dell’ottava testa di serie ha liquidato in due rapidi set l’elvetica In-Albon. 6-2 6-1 il punteggio del match, a senso unico e durato appena 1h11′. Stefanini è stata nettamente superiore, sotto tutti gli aspetti e, rispettando il pronostico della vigilia, ha staccato il pass per il secondo turno.

E’ andato meno bene a Sara Errani, che ha subito una pesante sconfitta per mano della russa Erika Andreeva, sorella della baby prodigio Mirra. Dopo un primo set equilibrato e perso sul filo del rasoio, la giocatrice romagnola si è disunita ed ha ceduto alla distanza, capitolando per 6-4 6-0 in 1h24′ di gioco. Più tardi toccherà alla terza e ultima azzurra impegnata nel draw cadetto, vale a dire Nuria Brancaccio, chiamata all’impresa contro l’esperta Siegemund.