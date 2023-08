NBA, Curry: “Sono la migliore guard point di sempre, ce la giochiamo io e Magic Johnson”

Il cestista dei Golden State Warriors, Stephen Curry, nel corso della sua carriera ha conquistato quattro titoli NBA, due MVP della regular season ed uno delle Finals, numero che lo rendono sicuramente uno dei migliori di questo sport. Anche lo stesso giocatore statunitense, nel corso dello show di Gilbert Arenas, ha dimostrato di essere convinto del proprio valore: “Sì, sono la migliore guard point di sempre. Ci siamo solo io e Magic Johnson a giocarcela. Il suo curriculum è pazzesco. Il fatto stesso che stiamo avendo questa conversazione è una cosa che non avrei mai ritenuto possibile. Ma è per questo che le facciamo, perché è divertente mettere a confronto le varie ere. A me piace. La pallacanestro è anche questo, è uno dei motivi per cui la gente si appassiona e ha dei dibattiti accesi. Lo adoro”.