Us Open 2023, il tabellone di qualificazione femminile: Brancaccio, Errani e Stefanini ci provano

A Flushing Meadows è stato sorteggiato il tabellone di qualificazione femminile degli Us Open 2023, con tre azzurre al via. Lucrezia Stefanini e Sara Errani sono rispettivamente l’ottava e la sedicesima testa di serie di questo draw in cui proveranno a cercare l’accesso al main draw dopo essere rimaste fuori di poche posizioni per l’accesso diretto. Al via anche Nuria Brancaccio, che per la prima volta gioca a New York nella sua carriera da professionista.

IL TABELLONE COMPLETO

GLI SPOT DELLE AZZURRE

(8) Stefanini vs In-Albon

Han vs Jimenez Kasintseva

Mandlik vs Hesse

Zavatska vs (24) Bondar

(10) Siegemund vs Brancaccio

Barthel vs Waltert

Melnikova vs Sharma

Thandi vs (18) Dodin

(16) Errani vs A. Andreeva

Teichmann vs Marcinko

Starodubtseva vs Naef

Palicova vs (25) Volynets