Vela, iniziata la Palermo-Montecarlo: 44 barche al via

Da Mondello è partita la Palermo-Montecarlo alle 12.30 circa di oggi. La flotta di 44 barche al via ha dovuto ripetere per tre volte la procedura di partenza, dopo che il Comitato di Regata, presieduto da Fabio Barrasso, ha differito la prima a causa di un salto di vento di ben 70 gradi e ha dovuto annullare la seconda con un richiamo generale (troppe barche oltre la linea). Al terzo tentativo la regata è partita regolarmente.

Gli ospiti a sorpresa non sono mancati. Infatti, da sottolineare che a bordo del battello Comitato era presente come ospite il comandante della portaerei Cavour della Marina Militare, che si trova in bacino di carenaggio a Palermo, ovvero il Capitano di Fregata Milos Argenton; inoltre, presenti l’assessore Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata ed il presidente del Circolo della Vela Sicilia, Agostino Randazzo che hanno seguito la partenza. Dopo la boa le barche si sono dirette in mare aperto, con vento in aumento e andatura di bolina larga.