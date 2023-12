United Cup 2024: programma e orari partite domenica 31 dicembre

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari della terza giornata, domenica 31 dicembre, della United Cup 2024, evento che inaugura la nuova stagione tennistica. Debutta finalmente Novak Djokovic, che in quel di Perth se la vedrà contro la Cina in un match subito decisivo: una sconfitta significherebbe infatti niente primo posto del girone e qualificazione a rischio. Esordio anche per Stati Uniti, opposti alla Gran Bretagna, Canada e Cile, che si affrontano nell’unico match di scena a Sydney. Di seguito tutti gli incontri in programma.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

CALENDARIO ITALIA

LE SQUADRE E I GIOCATORI

DOVE VEDERE ITALIA-GERMANIA

DOMENICA 31 DICEMBRE

Perth

Dalle ore 03:00 – Stati Uniti vs. Gran Bretagna

Pegula vs Boulter

Fritz vs Norrie

Doppio misto

Dalle ore 10:00 – Cina vs. Serbia

Zhang vs Djokovic

Zheng vs Danilovic

Doppio misto

Sydney

Dalle ore 00:30 – Canada vs. Chile

Fernandez vs Seguel

Diez vs Jarry

Doppio misto