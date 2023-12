Formazioni ufficiali Atalanta-Lecce, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lecce, match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Scivolata al nono posto, la squadra di Gasperini vuole riscattarsi dopo la sconfitta di Bologna e va a caccia dei tre punti per consolidare il proprio piazzamento in zona Europa. Sulla carta l’impegno non dovrebbe essere particolarmente difficile dato che in visita al Gewiss Stadium arriva il Lecce, squadra ostica ma molto meno performante in trasferta che in casa. Di seguito le scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini e Roberto D’Aversa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta: In attesa

Lecce: In attesa