United Cup 2024, buona la prima per l’Olanda: battuta 2-1 la Norvegia. Sorpresa Cina

È cominciata con il piede giusto la United Cup 2024 per l’Olanda, che nel confronto d’esordio ha superato per 2-1 la Norvegia, come da pronostico. Nel primo singolare, Arantxa Rus ha superato per 7-6(4) 6-1 una buona Helgo, capace di tenere testa ad una giocatrice che la precede di circa 500 posizioni nel ranking Wta. A ristabilire la parità ci ha pensato dunque Casper Ruud, protagonista di una bella (e per nulla scontata) vittoria ai danni di Tallon Griekspoor per 6-3 6-4. All’ex numero 2 del mondo non è riuscita però l’impresa completa dato che in doppio, al fianco della specialista Eikeri, si è arreso al duo Schuurs/Koolhof per 7-6 7-5. Non mancano tuttavia i rimpianti poiché in entrambi i parziali la coppia norvegese ha servito per chiudere sul 5-3. Norvegia che tornerà in campo dopodomani contro la Croazia in un confronto decisivo ai fini del passaggio del turno.

Nell’altra sfida della notte, di scena a Perth, la Cina ha battuto a sorpresa la Repubblica Ceca. Ad aprire le danze è stato Zhizhen Zhang, capace di rimontare Jiri Lehecka per 5-7 6-3 6-4. A completare l’opera ci ha pensato invece Qinwen Zheng, anche lei vittoriosa contro pronostico su Marketa Vondrousova, campionessa di Wimbledon, per 6-1 2-6 6-1. Cina che ora sogna in grande e, verosimilmente, contenderà la vetta del girone e la qualificazione alla fase a eliminazione diretta alla Serbia di Novak Djokovic.