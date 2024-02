Tuffi, Mondiali Doha 2024: Jodoin Di Maria e Biginelli in semifinale nella piattaforma e certe del pass per Parigi 2024

Sarah Jodoin Di Maria e Maia Biginelli superano indenni i preliminari della piattaforma 10m femminile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024, e approdano in semifinale. All’Hamad Aquatics Centre di Doha, le due azzurre sono state protagoniste di due prove diverse. Jodoin Di Maria è infatti partita forte, con un ottimo tuffo da 72 punti, ed ha sempre occupato le posizioni di vertice, giocandosela per essere la “migliore delle umane” alle spalle di due aliene come le cinesi Chen e Quan, che verosimilmente conquisteranno oro e argento. La classe 2000 è stata poi preceduta anche dalla britannica Spendolini Sirieix, ma ha disputato una gara molto solida, dimostrando di poter ambire quantomeno al podio.

Gara più sofferta invece per Biginelli, che ha rischiato di compromettere l’accesso in semifinale a causa del pessimo quarto tuffo da 36.25 punti. L’azzurra non si è però lasciata abbattere, anzi ha reagito ed è riuscita a staccare il pass per il penultimo atto della rassegna per un soffio. La nordcoreana ha infatti avuto la chance del sorpasso, ma non ce l’ha fatta e Maia ha potuto chiudere al diciottesimo posto, l’ultimo disponibile per proseguire il suo cammino. Tra le eliminazioni illustri, da segnalare quella della malese Pamg, appaiata con Jodoin al termine della prima rotazione per poi gettare tutto all’aria con ben tre tuffi al di sotto dei 40 punti.

L’accesso in semifinale delle due azzurre ha inoltre regalato un importante verdetto: Jodoin Di Maria e Biginelli sono entrambe qualificate per i Giochi di Parigi 2024. Delle 18 atlete presenti in semifinale, almeno 6 avevano già staccato in precedenza il pass per le Olimpiadi, ergo due dei dodici posti disponibili spettano di diritto alle italiane.

1 CHN Yuxi CHEN 435.20

2 CHN Hongchan QUAN 399.30

3 GBR Andrea SPENDOLINI SIRIEIX 344.00

4 ITA Sarah JODOIN DI MARIA 319.45

5 CAN Caeli MCKAY 318.40 116.80

6 MEX Alejandra OROZCO LOZA 305.70

7 MEX Gabriela AGUNDEZ GARCIA 301.80

8 AUS Melissa WU 301.40

9 PUR Maycey Adrianne VIETA 296.50

10 GER Christina WASSEN 295.70

11 PRK Mi Rae KIM 295.50

12 NED Else PRAASTERINK 286.90

13 GBR Lois TOULSON 283.40

14 UKR Sofiia LYSKUN 281.70

15 JPN Rin KANETO 279.75

16 KOR Nahyun KIM 275.45

17 GER Pauline Alexandra PFEIF 267.90

18 ITA Maia BIGINELLI 263.25